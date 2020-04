Knap hver anden medarbejder, hvoraf de 1.700 af dem skal findes i Danmark.

Så voldsom er SAS' kommende fyringsrunde, der bliver en af landets største nogensinde. I alt kan 5.000 SAS-medarbejdere i Danmark, Sverige og Norge se frem til at modtage en fyreseddel i den nærmeste fremtid.

Det kan de på trods af, at SAS allerede har sendt størstedelen af sine ansatte hjem med den lønkompensation, regeringen indførte tilbage i slut marts.

Men den håndsrækning har altså ikke været nok for det skandinaviske flyselskab, der før coronakrisen havde mere end 800 daglige afgange, men som i marts havde 60 procent færre passager end i samme måned året før.

»Vi ser nu, at denne krise, som branchen og hele verden står i, vil vare så længe, at vi ikke kommer til at have en sommersæson, som vi kan læne os op ad. Vi regner ikke med at se noget, som ligner normale efterspørgselsniveauer, som vi havde før krisen, før måske i 2022,« siger SAS' topchef, Rickard Gustafson, til det norske nyhedsmedie E24.

Fyringerne bekymrer i den grad Tårnbys borgmester, Allan Andersen (S), der har udsigt til at se ledighedstallene i Amager-kommunen stige gevaldigt.

»Det er en forfærdelig situation, vi er i. Det er en katastrofe for dem, der mister arbejdet, og det er en katastrofe, når vi ser på, hvordan byen skal få dem i arbejde igen,« siger borgmesteren til TV 2 Lorry.

På trods af masseslagtningen er der dog ingen umiddelbare sure miner hos medarbejdernes fagforeninger, der ellers er sat i verden for netop at forhindre, at deres medlemmer bliver fyret.

Det skyldes, at det er yderst svært at argumentere imod fyringerne, når fagforeningerne med egne øjne kan se, hvordan SAS' fly står bomstille uden nogen anelse om, hvornår de kan komme på vingerne igen.

Det siger Henrik Meiner, fælles tillidsrepræsentant for de ansatte i HK Luftfart SAS til Berlingske:

»Hvis man havde kunnet sætte en deadline og sige, det er slut om fem måneder, så havde det været nemt at operere i. Men ingen kender bagkanten for det her,« siger han og fortsætter:

»Vi har hele tiden vidst, at der ville komme et eller andet. Men jeg tror ikke, at ret mange havde set, det skulle være i den størrelsesorden. Der er en dyster stemning,« siger han.

Også hos 3F er der forståelse for SAS' beslutning, selvom den vækker bekymring for de medarbejdere, der ender med at stå med håret i postkassen.

»Det har været en meget hård dag. Det kommer til at ramme mange. Der er mange ægtepar, hvor begge arbejder i SAS. Mange tænker meget på, hvordan de kommer ud af krisen igen,« siger Henrik Bay-Clausen til Fagbladet 3F.

Udover de 1.700 heltidsansatte i Danmark, skal omkring 1.900 medarbejdere i Sverige og 1.300 i Norge fyres.

SAS er delvist statsejet, da den danske stat ejer 14,2 procent af selskabet, mens den svenske stat ejer 14,8 procent.

De to landes regeringer stillede for halvanden måned siden en garanti på samlet to milliarder kroner til rådighed for flyselskabet.

En garanti, der skulle hjælpe det hårdt pressede selskab, men som altså ikke har været nok til at undgå fyringer.

»Covid-19 har tvunget SAS til at møde en ny og hidtil uset virkelighed, der vil give genlyd ikke bare i de kommende måneder, men også i de kommende år,« lød det fra Rickard Gustafson, administrerende direktør i SAS, i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) udtaler til TV 2, at han er ked af, at 1700 danskere i SAS står til at miste deres job.

»Jeg kan ikke understrege det nok. Det er en rigtig, rigtig trist dag for hele Danmark. SAS og Københavns Lufthavn er vækstlokomotiver i vores samfund.«.

SAS har samlet set cirka 13.000 medarbejdere, inklusiv deltidsansatte. Heraf er de 11.000 i øjeblikket midlertidigt hjemsendt på grund af coronakrisen.

Forhandlingerne om fyringsrunden forventes at begynde senere på ugen.

SAS-ledelsen har udtalt, at de vil arbejde sammen med foreningerne i forsøget på at nedbringe antallet af opsigelser.