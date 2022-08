Lyt til artiklen

Betal, eller I ryger i retten.

Så klar er meldingen til SAS fra Lars Thykier, der er direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

Her to uger efter, at strejken hos SAS sluttede, er rejsebureauerne nemlig ved at komme med opgørelser over, hvad den 15 dage lange strejke har kostet dem.

»Vi har fået tal ind fra nogle rejsebureauer om, hvad det her har kostet, og ingen af dem, jeg har talt med indtil videre, har haft omkostninger for under en halv million kroner,« siger Lars Thykier og tilføjer:

Lars Thykier er direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

»Min vurdering er, at omkostningerne samlet ikke er under ti millioner kroner og nok også væsentlig større.«

Helt konkret skal Danmarks Rejsebureau Forening senere i august holde et møde med SAS.

Her skal SAS præsenteres for de mange udgifter, rejsebureauerne har haft til at finde nye flyafgange, ekstra hotelovernatninger og andre omkostninger.

Et beløb, der efter de foreløbige henvendelser fra rejseselskaber vurderes til mere end ti millioner kroner.

»Vi er i den spæde vorden, men jeg håber på, at vi har en afklaring af SAS' vilje til at betale, når vi kommer 14 dage længere hen og har holdt møde,« siger Lars Thykier.

Hvad hvis de ikke vil betale de penge?

»Så bliver det retssag,« siger direktøren.

B.T. har spurgt pressechefen i SAS Danmark, Alexandra Lindgren Kaoukji, om SAS har tænkt sig at betale rejseselskaberne de penge, som de har brugt ekstra på grund af strejken, eller om de er klar til en retssag.

SAS skal enten punge ud eller i retten.

Hun er dog ikke vendt tilbage med noget svar.

Lars Thykier peger på, at det både er fra rejseselskaberne og de personer, der har fået aflyst deres fly, at der vil komme regninger til SAS.

»Det ene er, at rejseselskaberne med pakkerejser har fået en masse ekstra omkostninger ved at finde nye fly og overnatninger. Det andet er dem med billetter til aflyste fly, der ikke har fået kompensation,« siger han.

Ifølge Sydbanks luftfarts- og aktiechefanalytiker, Jacob Pedersen, stoppede kvalerne hos SAS da heller ikke det øjeblik, strejken sluttede.

»Et er det økonomiske tab. Noget andet er, hvordan man genvinder tilliden fra fritidsrejsende, som har masser af andre muligheder end SAS, når de skal ud at flyve,« sagde han, samme dag strejken sluttede.

Udgifterne til de danske rejseselskaber skal dog et stykke over de ti millioner for ikke kun at være en lille brik i det samlede puslespil.

Det forventes nemlig, at strejkens omkostninger for SAS overstiger 1,5 milliarder svenske kroner.

Det svarer til lidt over en milliard danske kroner.