Mens nogle tæller ned til kommende lønningsdag, har andre lidt mere overskud i pengepungen.

Der er ofte stor forskel på folks økonomi, men tallene siger, at danskere over 18 år i gennemsnit har svimlende 191.000 kroner stående på bankkontoen.

Det viser en ny analyse fra Nykredit, skriver Børsen.

Nykredit er kommet frem til gennemsnittet ved at se på danskernes indlån i bankerne for februar 2019 i forhold til forrige år. Danskernes indlån i bankerne var på 889 mia. kr. i februar 2019, mens det var 38. mia kr. mindre samme tid året forinden.

Regnestykket betyder, at danskere over 18 år i gennemsnit har godt 191.000 kr. stående i banken.

Nogle kan måske have svært ved at genkende formuen fra deres egen bankkonto. Men hvis du selv har lige mange grønne nuller gemt på kontoen, skal du måske overveje at gøre noget, lyder det fra bolig- og formueøkonom Mira Lie Nielsen fra Nykredit:

»Det vidner om, at mange er godt polstrede til et skift i økonomien, men man skal være opmærksom på, at lige så vel som vi klapper i hænderne over, at renten falder og falder og giver os billige boligrenter, så skal man også være opmærksom på, at det også betyder, at forrentningen, af det der står på bankkontoen, er stort set lig med nul,« siger hun.

En del af forklaringen bag det højere indlån for bankerne i forhold til 2018 er, at det kører godt i samfundshjulene.

Nykredit peger på, at lønningerne stiger mere end priserne på varerne på supermarkedets hylder, og tilmed er vi endnu en gang vidne til et uhyre lavt renteniveau, som giver mange en kontant besparelse i deres husholdningsbudget. Men danskerne er tilbageholdende med at bruge de ekstra penge, og derfor vokser bankbøgerne måned for måned.

Selvom du gemmer pengene på din konto, så får du ikke nødvendigvis nok udbytte ud af dine penge, lyder rådet.

En tommelfingerregel er, at man maksimalt har brug for et beløb svarende til halvanden eller to månedslønninger efter skat på sin bankkonto.

Rådet lyder i stedet, at man skal sørge for at få noget mere værdi ud af tingene ved enten at investere, betale lidt ekstra af på gælden eller betale mere ind til pensionen.