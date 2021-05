Dårlige anmeldelser på nettet og trusler om at gå til pressen.

Når drømmehuset smutter for næsen af dig, kan det være svært at tøjle utilfredsheden og frustrationerne.

Det mærker mange ejendomsmæglere for tiden, hvor det går meget stærkt på et gloende hedt boligmarked.

Finans.dk skriver, at mange potentielle købere lader deres skuffelser gå ud over ejendomsmæglerne, når en hushandel ryger i vasken trods en underskrevet købsaftale.

(Arkivfoto) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere (Arkivfoto) Foto: Niels Christian Vilmann

»Nogen er gået så langt, at de har truet med at gå til pressen, fordi de føler sig svigtet af mægleren. Det siger lidt om, hvor frustrerende det er at handle bolig i øjeblikket. Og man forstår jo godt, at man kan blive grebet af en stemning, hvis man akut mangler et sted at bo. Men det er uheldigt, at mægleren bliver sorteper, når han reelt ikke kan påvirke situationen,« siger kommunikationschef i Nybolig, Thomas Hovgaard, til mediet.

Det er især situationer, hvor køberne har underskrevet en købsaftale, der kan give anledning til problemer.

I de tilfælde er handlen nemlig først afsluttet, når sælgeren har skrevet under. Er der mange om buddet, som det lige nu ofte er tilfældet, kan sælgeren helt selv beslutte, hvem han eller hun vil overlade husnøglerne til.

Andre mæglerkæder melder om lignende oplevelser.

(Arkivfoto) Foto: Mathias Løvgreen Vis mere (Arkivfoto) Foto: Mathias Løvgreen

Kommunikationschef i EDC, Jan Nordmann, kalder det for »en konjunkturbestemt« form for klager, som er en naturlig følge i de tider, hvor det går godt på boligmarkedet.

Michael Dalsager fra Home oplever, at coronakrisen har øget usikkerheden, så følelserne i endnu højere grad sidder uden på tøjet lige nu.

Hos alle tre mæglerkæder erkender man, at mæglerne har et stort ansvar med at kommunikere klart med køberne.

De understreger dog også, at det kan være svært på et marked, hvor mange hus bliver solgt nærmest med det samme, de bliver sat til salg.