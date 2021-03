Hvis du er på udkig efter et par nye B&O hørertelefoner eller højtaler, så skal du gå en bue udenom Humac butikkerne, som ellers har været en kendt forhandler af B&O's produkter.

Humac har nemlig pillet alle B&O produkter ned fra deres hylder. Det er sket, som en konsekvens af, at B&O har opsagt samarbejdet med selskabets flagskibsbutik på Strøget i København, skriver Finans.

B&O har stoppet samarbejdet, da virksomheden ønsker at lave deres egen flagskibsbutik på strøget. Dog understreger de, at de han været glader for samarbejdet med Humac.

Og det har Humac også, derfor er der heller ikke glæde at spore hos Michael Bech, der er adm. direktør:

»Vi er dybt skuffede over beslutningen, men det er en beslutning, som B&O har taget,« fortæller han og oplyser, at B&O forsvinder fra alle Humacs 23 butikker.

Det er ikke første gang, at B&O stopper et samarbejder med en kæde. Ifølge Finans ophørte samarbejde mellem B&O og elektronikkæden Power i 2020, da B&O ikke ville mere.

B&O er lige nu i gang med en omstilling, som selskabets topchef Kristian Teär har sat i gang, få måneder efter han kom til efteråret 2019.

Omstillingen indeholder blandt andet en spareplan på 175 mio. kr., et stramt fokus på salget i otte lande, et hurtigere lanceringstempo, en tilskåret målgruppe, en forbedret opdatering af produktet og en begrænset seriestørrelse for at højne eksklusiviteten.