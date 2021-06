I restaurant- og bargaden Skolegade i hjertet af Aarhus er en bar netop blevet solgt for bare én krone.

De 191 kvadratmeter husede tidligere baren Rake, skriver Århus Stiftstidende.

Stedet har bevilling helt frem til klokken 06.00 og fungerede inden lukning som bar med DJ-pult, så det er veludstyrede lokaler, den nye ejer får for en enkelt krone.

Baren har været sat til salg hos Restaurant Sælgeren.

Mesut Dursun, mægler hos Restaurant Sælgeren, fortæller til B.T., at baren blev solgt for en uge siden, og at den nye ejer planlægger at åbne en ny bar i lokalerne til oktober.

»Jeg må kun sige, at der kommer et nyt barkoncept i lokalerne,« siger Mesut Dursun.

Den nye barejer har dog skullet lægge noget mere end en enkelt krone for de veludstyrede barlokaler, når man lægger det hele sammen.

Ud over den kontante købesum på én krone har køberen – eller snarere lejeren – af lokalerne nemlig bundet sig til at betale husleje i de tre år, der var tilbage af bindingsperioden i den tidligere lejers kontrakt, ligesom den nye ejer også skal lægge seks måneders husleje i depositum.

Den månedlige husleje lyder på 46.285 kroner eksklusiv moms, så den nye barejer skal have godt gang i ølhanerne eller cocktailene for at betale de faste udgifter.