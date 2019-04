Jeppe Kofod vil stille de ansvarlige til ansvar for, at bestyrelsen i EU's bankmyndighed, EBA, frifandt det danske og estiske finanstilsyn for deres rolle i Danske Banks hvidvasksag, selv om EBA's egen undersøgelse fandt fire brud på EU-retten. (arkivfoto) Henning Bagger/Ritzau Scanpix