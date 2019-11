Banken SEB's aktionærer flygter, efter at banken har udsendt kommentar om tv-program om hvidvask i banken.

Den svenske bank SEB har fredag oplyst, at tv-programmet "Uppdrag Granskning" har henvendt sig med spørgsmål om hvidvask gennem bankens afdelinger i Baltikum.

Det svenske tv-program er ikke sendt endnu, og derfor er det uklart præcist, hvad det er "Uppdrag Granskning" har oplysninger om. Men alene SEB's kommentar til programmet har udløst et styrtdyk i bankens markedsværdi.

På børsen i Stockholm er bankens aktie faldet med over 14 procent omkring klokken 10.

Og det er ikke kun SEB-aktien, der taber værdi. I bunden af det toneangivende svenske indeks har SEB selskab af konkurrenterne Swedbank og Nordea. Deres fald er dog noget mere afdæmpede.

- SEB vil se på de oplysninger, der eventuelt vil komme frem i programmet og sammenligne dem med SEB's egne analyser, skriver SEB i sin kommentar.

- SEB har modtaget spørgsmål fra SVT (kanalen, som sender "Uppdrag Granskning", red.), men har ikke nærmere information om indholdet (af programmet).

- For at være transparente har SEB valgt at gå ud med denne information.

"Uppdrag Granskning" er et undersøgende journalistisk program. Det har tidligere kigget på forhold i den svenske bankbranche. Et af programmerne undersøgte hvidvask gennem Swedbanks estiske afdeling.

Sagen kostede danske Birgitte Bonnesen, der var topchef i Swedbank, jobbet.

/ritzau/