Efter et år med overskud regner Ryanair i starten af det nye år med at tabe penge på grund af coronakrisen.

Coronakrisen kommer til at koste Ryanair en del penge.

I det kvartal, der løber til udgangen af juni, forventer lavprisflyselskabet at tabe over 200 millioner euro. Det svarer til mere end 1,5 milliarder kroner.

Det fremgår mandag af Ryanairs regnskab for det skæve regnskabsår 2019/20.

Forventningen om et tab i første del af det nye regnskabsår 2020/21 skyldes, at coronakrisen har vendt op og ned på hele luftfartsindustrien.

For at mindske spredningen af virusset er der indført forskellige restriktioner i forhold til at flyve mellem lande. Derudover har virusset gjort, at folk i det hele taget ikke har haft den samme interesse for at flyve ud i verden.

Det har givet en markant lavere efterspørgsel for luftfartsselskaber om Ryanair, som på grund af et stort dyk i indtægterne ender med at tabe penge.

Mens første kvartal forventes at kaste et tab på over 200 millioner euro af sig, er der tro på en forbedring i andet kvartal. Andet kvartal er perioden, der dækker over højsommeren.

- Selskabet venter i øjeblikket at flyve med færre end 80 millioner passagerer i 2020/21. Det er næsten 50 procent under den oprindelige målsætning på 154 millioner passagerer, skriver Ryanair i regnskabet.

Ud over forventningerne til sin egen trafik og egne resultater benytter Ryanair også regnskabet til at forvente et markant anderledes marked, når hverdagen begynder at melde sig igen.

Ifølge Ryanair vil markedet nemlig ændre sig, fordi flere konkurrenter, herunder SAS og Norwgeian, har fået statslig støtte under coronakrisen.

- Når luftfartsselskaber begynder at flyve igen fra juli, vil konkurrencen i Europa være forstyrret af hidtil usete mængder af statsstøtte, hvor mere end 30 milliarder euro er blevet givet til Lufthansa, Air France-KLM, Alitalia, SAS, Norwegian blandt andre, skriver Ryanair i regnskabet.

Ryanair mener, at støtten bryder med EU-regler. Derudover mener selskabet, at de andre selskaber får en konkurrencefordel og kan tilbyde lavere priser, der vil presse Ryanair.

I hele det forgangne regnskabsår 2019/20, hvor coronaudbruddet næsten ikke nåede at have effekt, tjente Ryanair omkring en milliard euro. Det er cirka 7,5 milliarder kroner.

Fremgangen var blandt andet båret af en passagervækst på fire procent til knapt 150 millioner passagerer.

/ritzau/