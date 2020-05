Ligesom SAS og Norwegian regner Ryanair ikke med en normalisering af luftfarten på den korte bane.

Lavprisselskabet Ryanair forventer først rigtigt at flyve igen fra en gang i juli. Og i mellemtiden forventer selskabet at må dele op til 3000 fyresedler ud blandt sine ansatte.

Det oplyser det irske lavprisluftfartsselskab i en pressemeddelelse.

Tidligere har Ryanair haft en forhåbning om, at aktiviteten ville begynde at vende tilbage til det normale fra juni. Men det er altså nu skubbet en måned.

- Mens nogle af flyveaktiviteterne ventes at vende tilbage i andet kvartal, så forventer Ryanair kun at flyve med halvdelen af det oprindelige mål på 44,6 millioner passagerer i andet kvartal, skriver selskabet i meddelelsen.

Også andre europæiske luftfartsselskaber forventer, at der går noget tid endnu, før de for alvor begynder at flyve som normalt igen.

Det gælder blandt andet skandinaviske SAS og norske Norwegian.

