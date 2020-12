Mens lufthavne verden over ligger mere eller mindre øde hen, ingen fly trækker spor hen over himlen og tusindvis af piloter er groundede, da der ingen passagerer er at flyve med, går irske Ryanair all in og køber 75 spritnye fly.

Det sker på toppen af krisen og på et tidspunkt, da coronavirus er stigende over alt i verden. Men - forventet - ikke langt fra det tidspunkt, da verden så småt begynder at blive mere normal igen, efter det er meldt ud, at der snarest vil blive indledt vaccineprogrammer mod covid-19.

Ryanair vil udnytte de muligheder, der er kommet, efter en lang række flyselskaber har trukket sig ud fra lufthavne og har nedlagt ruter.

»Vi er i gang med forhandlinger ude i de lufthavne i Holland, Spanien, Italien og Tyskland, hvor der har været stor nedgang i kapacitet,« siger Ryanairs kontroversielle og karismatiske chef Michael O'Leary til det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg.

»Lufthavne på tværs af Europa bliver nødt til at se vores vej for at få trafikken tilbage,« siger han.

Og lægger dermed maksimalt pres på konkurrenterne.

Det er 75 fly af typen Boeing 737 Max, Ryanair har lagt billet ind på.

I forvejen har det irske lavprisselskab bestilt 135 fly af samme type og kommer dermed over de kommende fire år op på 210 nye maskiner.

Boeing 737 Max bruger væsentligt mindre brændstof og har samtidig plads til flere passagerer i forhold til de fly, der er i rute nu.

Ryanair forventer, udover gigantkøbet af nye fly, også at udvide antallet af destinationer i Europa og har så sent som denne uge åbnet en ny rute fra en af de mindre lufthavne ved Paris.