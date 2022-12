Lyt til artiklen

Nedgangen tegner til at blive massiv. På hele 34 procent.

»​Vores forventninger blev overhalet af en virkelighed, som de færreste af os troede mulig,« siger Michael Dalsager, talsperson og senior kommunikationskonsulent hos Home.

For med kun få dage tilbage af 2022 har ejendomsmæglerkæden dristet sig til et komme med en fremskrivning på, hvordan salget af de store boligtyper som enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse kan ende i år.

Her lyder tallet på lige omkring 67.000 solgte boliger – sat over for 101.701 solgte boliger sidste år. I reelle tal ligner det en tilbagegang på mere end 34.000 salg på et år.

»Det ændrede alt, da Ruslands krig i Ukraine buldrede løs, renterne skød i vejret, og inflationen kravlede op og gjorde alt fra boligkøb til benzin, brød og bleer dyrere for landets familier,« siger Michael Dalsager fra Home.

Boligsalget har ellers boomet i coronaårene, og hos ejendomsmæglerkæden havde man forventet en tilbagegang til et niveau som i årene inden.

Det gik altså endnu dårligere, og i stedet kommer 2022 til at ligne 2015, hvor der var 68.948 handler.

Alt i alt har der været nedgang på flere fronter: Færre fremvisninger, længere liggetid, flere afslag og generelt prisfald i de seneste måneder.

Men hvad er forventningerne så til 2023? Det kommer an på renten, inflationen og arbejdsløsheden, lyder det fra Home.

»Renten er faldet på det seneste, inflationen har måske toppet og arbejdsløsheden er fortsat lav, men den forventes at stige,« siger Michael Dalsager i Home i en pressemeddelelse:

»Drømmene og behovene for et nyt hjem er der fortsat, men vi kommer ikke udenom, at privatøkonomien er fundamentet for danskernes muligheder og lyst, og her tæller renten, inflationen og et job tungt i regnestykket og for trygheden.«

Sådan har det samlede salg af villaer, rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse set i de seneste fem år (tal fra Home baseret på tal fra Danmarks Statistik og Boligsiden):