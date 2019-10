Energistyrelsen er stadig ved at behandle to ansøgninger fra konsortiet bag Nord Stream 2-projektet.

Hvis ikke Danmark godkender en ansøgning om at lægge gasrørledningen Nord Stream 2 igennem dansk farvand, så bliver ledningen lagt udenom Danmark.

Sådan lyder det fra den russiske gasproducent Gazprom, der er involveret i det store projekt med at lægge en 1230 kilometer lang rørledning fra Rusland til Tyskland.

Ifølge Viktor Zubkov, der er bestyrelsesformand i Gazprom, er 83 procent af ledningen allerede konstrueret.

Nu håber Gazprom og parterne omkring projektet snart at få en godkendelse fra de danske myndigheder til at fortsætte deres arbejde i dansk territorium, som man er begyndt at nærme sig - selv om der altså endnu ikke foreligger en dansk godkendelse.

- Danmark må indse, at det ikke har nogen grundlæggende årsager til at afvise at give os en tilladelse, siger Viktor Zubkov ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Han tilføjer, at hvis det ender med en dansk afvisning, så vil Gazprom omgå det danske territorium.

Hos Energistyrelsen, som lige nu er ved at behandle to ansøgninger fra konsortiet bag Nord Stream 2-projektet, fortæller pressechef Ture Falbe-Hansen, at styrelsen ikke kan sige, hvornår der tages en beslutning i forhold til anmodningen om at lægge ledningen igennem Danmark.

/ritzau/