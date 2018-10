En stor svindelsag mod en russer og et skattelyselskab rejser spørgsmålstegn ved Nordeas rolle, mener ekspert.

København. I knap fire år har bagmandspolitiet forsøgt at gennemføre en straffesag mod en russer og et selskab i mellemamerikanske Belize.

Det skriver Finans.

De er mistænkt for at have kørt 322 millioner kroner fra kriminelle aktiviteter gennem bankkonti i Nordea.

Det skal være sket i perioden 2010-2013 i bankens nu lukkede afdeling for internationale kunder, International Branch på Vesterbro i København.

Nordea åbnede kontiene, selv om en arbejdsløs estisk kvinde ifølge dokumenter fra sagen var indsat som stråmandsdirektør.

Det skete også, selv om post til selskabet blev sendt til en postboksadresse i Skt. Petersborg.

Ifølge hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft rejser sagen spørgsmålstegn ved, om Nordea har overholdt sine forpligtelser i henhold til hvidvaskreglerne.

Reglerne forpligter eksempelvis Nordea til at indberette mistænkelige transaktioner.

- I denne sag vælger kunden at oprette en konto i Danmark, hvor den ikke har aktiviteter, og formålet er alene at sende pengene ud af landet.

- Det er en klar indikator på hvidvask og kræver en særdeles god forklaring fra kunden, siger Jakob Dedenroth Berntoft til Finans.

Julie Galbo, der er risikochef i Nordea, vil ikke forholde sig til den konkrete sag.

Hun fastholder dog, at man godt kan gå ud fra, at Nordea som udgangspunkt har haft styr på sine kunder.

/ritzau/