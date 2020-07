Der findes kun to biler af slagsen i Danmark - men Rune Arndals er alligevel noget særligt.

Han har nemlig liret sin gamle amerikanerbil, en Buick Skylark, godt og grundigt op. Særligt dørene er han stolt af.

De åbnes nemlig i hver sin ende, på samme måde som en almindelig dør ville gøre, hvis den var dobbel. Det skriver DBA Guide.

Er det svært at forestille sig, så kan du se det på billedet herunder.

Foto: DBA Vis mere Foto: DBA

»Firedørsbiler er som regel lidt udskældte inden for amerikanerbiler. Jeg tænkte ’Gad vide, om det er muligt at vende dørene om’, og så gik vi egentlig bare i gang med at prøve at se, om det kunne lade sig gøre. Og det kunne det,« siger han til DBA Guide

Og det er ikke kun dørene, der har fået en tur. Det samme har både bagagerum og motorrum.

Bagagerummet er fyldt totalt ud af en stor bas-højtaler. Der er med andre ord ikke plads til bagage.

Motorrummet har fået selskab af en Odense Classic-dåseøl, der er viklet omkring tændspolen. Rune Arndal er vokset op i Odense.

Foto: DBA Vis mere Foto: DBA

Bilen skal nu have en ny ejer, fordi Rune Arndal hellere vil kaste pengene efter sit nye hus.

Den er sat til salg for 140.000 kroner.

»Jeg tror ikke, det er noget problem at få den solgt,« siger Rune Arndal, der allerede har fået mange seriøse henvendelser på bilen.