Drikkevaregiganten Royal Unibrew føjer endnu to bryggerier til den efterhånden store samling.

Denne gang er der tale om det ældste familieejede og -drevne bryggeri i Danmark, samt Frem, som de fleste nok kender fra sodavand.

Kasper Ryttersgaard Jacobsen, der er direktør for den danske afdeling af Royal Unibrew, er glad for handlen.

»Vi har i Royal Unibrew haft et tæt og godt samarbejde med Fuglsang igennem mange år, ligesom Fuglsang i mange år har arbejdet med salg af både øl og sodavand.«

» Fuglsang passer derfor også rigtig godt ind i Royal Unibrew’s lokalt forankrede drikkevare forretning, og vi er derfor både glade og stolte over at kunne byde Fuglsang velkommen til Royal Unibrew,« siger han i en pressemeddelelse.

Der følger to produktionssteder med i handlen, en sodavandsfabrik i Ribe og et bryggeri i Haderslev, hvor sidstnævnte forbliver ejet af familien Fuglsang, produktionen kommer til at foregå i et samarbejde med Royal Unibrew.

Købet af Fuglsang Bryggeri falder ind i en tendens i Royal Unibrew, som i forvejen ejer flere regionale varemærker.

Det er for eksempel Albani, Ceres og Thor.

Bryggeriet S. C. Fuglsang blev grundlagt i 1865 i Haderslev af Søren Christian Fuglsang og er siden gået i arv i familien. Bryggeriet er tæt knyttet til Sønderjylland, hvor salget også går godt.

Derfor er købet også med til at styrke Unibrews position i Sønderjylland.