Unibrew løfter for fjerde gang forventningerne til, hvordan regnskabet for 2018 ender, og det ser lovende ud.

Der er mere end bare lige til øllet i bryggeriet Royal Unibrews kasser efter tre kvartaler af dette finansår. Det får selskabet til at opjustere sine forventninger for fjerde gang i år.

Det sker i forbindelse med, at Unibrew onsdag har fremlagt sit regnskab for det seneste kvartal.

Der er tilsyneladende ingen ende på de tørstige halses trang efter mærker som Ceres, Faxe Kondi, Faxe og andre af Unibrews mærker.

Den seneste opjustering betyder, at selskabet forventer at nå en omsætning på 7,2-7,3 milliarder kroner, når regnskabet for hele 2018 er gjort op.

Det vil ifølge Unibrews egne forventninger betyde, at selskabet kan hente lidt over 1,3 milliarder kroner i driftsresultat før skat.

Tidligere har forventningerne til omsætningen været på 7-7,2 milliarder og et driftsresultat på lige under eller over 1,3 milliarder kroner.

En af de faktorer, der med al sandsynlighed har hjulpet på årets salg, er den varme sommer. Det kan meget vel have været en af årsagerne til, at Unibrew nu forventer at omsætte for over en milliard kroner mere i år end sidste år.

Overskuddet forventes at blive over 200 millioner større end sidste år.

/ritzau/