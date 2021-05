Fyns største indkøbscenter er hårdt ramt af coronanedlukningen.

Rosengårdcentret sluttede nemlig året med et underskud på 121 millioner kroner. Dette er intet mindre 239 millioner kroner dårligere end i 2019.

Det skriver TV 2 Fyn.

I årsregnskabet fremgår det dog, at ejerne, på den baggrund, er tilfredse.

Omsætningen, som blandt andet indeholder lejeindtægter, er nemlig steget fra 154 til 156 millioner kroner, hvilket fremgår i regnskabet for 2019 for Datter Rosetum K/S, der ejer Datter Rosetum II, driftsselskabet for Rosengårdcentret.

En væsentlig del af underskuddet skyldes værdireguleringer på centrets bygningsmasse på grund af usikkerhed om værdisætningen under corona.

Casper Andersen, der er centerchef i Rosengårdscentret i Odense, har tidligere givet udtryk for sin frustration over, at landes storcentre skulle holde lukket, mens butikker og større varehuse op til 10.000 kvadratmeter kunne holde åbent.

»Smitten er ikke steget. Andre store varehuse har kunnet åbne, uden at smitten går den forkerte vej. Nu er jeg ikke ekspert, men det virker meget mærkværdigt. Og selvfølgelig er det dejligt, at efterskoleelever og andre kan komme tilbage. Så alle er ikke mod én. Men for at sige det nøgternt er jeg super ærgerlig og skuffet over, at vi ikke kan åbne,« udtalte Casper Andersen til B.T.

Trods Rosengårdscentrets underskud er der udbetalt 68 millioner kroner i udbytte i 2020 mod 154 millioner kroner i 2019.