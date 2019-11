Vi har ikke bier i roemarker, og derfor er forbud mod sprøjtemiddel symbolpolitik, siger roedyrkeres formand.

Landet sukkerroedyrkere ser mørkt på fremtiden, efter at miljøminister Lea Wermelin (S) har givet erhvervet et år til at udfase brugen af sprøjtemidlet neonikotinoider.

- Jeg er noget pessimistisk, for jeg har ikke hørt om, at der et alternativ, der er lige så effektivt, vi kan bruge, siger Jørn Dalby, formand for Danske Sukkerroedyrkere.

Neonikotinoider menes at være skadelig for bier, fordi midlet kan skade deres immunforsvar og evne til at orientere sig.

- Men vi har slet ikke bier i vores roemarker, og derfor er det efter min mening symbolpolitik, siger Jørn Dalby.

Neonikotinoider er forbudt til udendørs brug i Danmark og resten af EU, men der har hidtil været en række muligheder for at få dispensation.

Sukkerroedyrkerne har fået dispensation til at bejdse roefrø med midlet i 2020.

Men herefter er det slut.

- Jeg har også rapsmarker, hvor der kommer bier. Og der kan jeg godt forstå forbuddet. Men når det gælder mine roemarker, så forstår jeg det ikke, for det er ikke der, bierne er, siger Jørn Dalby.

Ifølge en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet arbejder Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet på at finde alternative sprøjtemidler inden for en tidshorisont på et år.

Men formanden for landets 900 sukkerroedyrkere kender ikke til, at der er noget på vej.

- Det kan jo tage flere år at få midler godkendt, så hvis der var noget på vej, vil jeg tro, at jeg havde hørt om det, siger Jørn Dalby.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar fra instituttet.

Jørn Dalby frygter, at konsekvensen af forbuddet vil være, at nogle kolleger må dreje nøglen om.

Og det kan betyde tab af nogle af de 450 arbejdspladser inden for den danske sukkerproduktion.

- Fra Sverige, hvor man også har et forbud, ved vi, at vores kolleger har haft ekstra udgifter på op mod 700-800 kroner per hektar til bekæmpelse af skadedyr.

- Det vil vi nok også få i Danmark. Og det er hårdt for en branche, der er så presset, som vi er, siger Jørn Dalby.

/ritzau/