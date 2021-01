Der er knap 22 procent færre huse til salg end for et år siden, viser tal. Det er det største fald siden 2010.

Trods coronakrisen blev 2020 et år med rygende travlt på boligmarkedet.

Selv om der blev sat flere huse til salg end normalt, så var det ikke nok til at mætte den store efterspørgsel.

Det betyder, at der nu er rekordfå boliger at vælge imellem for danskere på boligjagt.

Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af de største danske ejendomsmæglere.

- Der har været så meget gang i 2020, at der ikke er meget at vælge imellem mere, siger kommunikationsdirektør og boligøkonom Birgit Daetz.

I starten af det nye år er der lidt over 26.000 huse til salg i Danmark. Det er cirka 7000 - eller knap 22 procent - færre end for et år siden.

Faldet er det største i den tid, hvor Boligsiden har ført statistik over udbuddet. Det har hjemmesiden gjort siden 2010.

Antallet af ejerlejligheder til salg er faldet omkring 25 procent. I starten af 2021 er der lidt over 5000 ejerlejligheder til salg.

Det er ifølge Birgit Daetz flere forskellige boligtyper, der er rift om.

- Når det så er sagt, har der været stor rift om sommerhuse. Det udbud, der er nu, er meget lavt, siger hun.

Her stilnede interessen af i løbet af efteråret. Men samlet var interessen over hele året stor.

Der er derfor nu lidt under 4900 sommerhuse til salg. Det er ligesom de andre boligtyper det laveste siden 2010 og tæt på halvt så mange som i januar 2020.

Ifølge Birgit Daetz er der dog ingen grund til at lade sig afskrække af det lave udbud af boliger. Der bliver nemlig sat mange boliger til salg.

De ryger dog også af markedet igen hurtigt. Og det ser ikke ud til, at tempoet på boligmarkedet stilner af.

- Vi har ikke rigtig set signaler på, at aktiviteten går ned. Så umiddelbart må vi sige, at hvis man vil købe bolig, skal man have sin finansiering på plads.

- For det kan godt gå stærkt, når man skal købe, lyder det fra boligøkonomen.

/ritzau/