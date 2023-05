Hummelkoncernen, der ejes af Christian Stadil, kom ud af 2022 med røde tal på bundlinjen.

Det viser nøgletal for virksomheden, som netop er præsenteret.

Det er et underskud i millionstørrelsen, som virksomheden må sluge, skriver Finans.

For selvom Hummels omsætning i 2022 steg til 2,2 milliarder kroner, endte virksomheden alligevel med et underskud før skat på 90 millioner kroner.

Christian Stadil ejer Thornico A/S, der omfatter over 120 operationelle virksomheder indenfor fødevarer, shipping, teknologi, fast ejendom, finansiering, emballering og sport og mode, blandt andet sportsvirksomheden Hummel. Foto Bax Lindhardt Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christian Stadil ejer Thornico A/S, der omfatter over 120 operationelle virksomheder indenfor fødevarer, shipping, teknologi, fast ejendom, finansiering, emballering og sport og mode, blandt andet sportsvirksomheden Hummel. Foto Bax Lindhardt Foto: Bax Lindhardt

På Instagram kalder Christian Stadil selv 2022 for 'et år for Hummel'.

Han forklarer tallene med, at engangsudgifter og investeringer i fremtiden har kostet dyrt.

Ifølge administrerende direktør i Hummel, Allan Vad Nielsen, er det særligt én investering, nemlig et nyt stort logistikcenter ved grænsen til Tyskland, som har kostet en trecifret millioninvestering.

»Vi må erkende, at 2022 gav uventede store engangsomkostninger til flytning af lageret og investeringen i det nye logistikcenter. Det kostede dyrt og gør bundlinjen rød med underskud,« siger Allan Vad Nielsen til Finans.

Han fastholder dog, at forretningen stadig er god og sund:

»Omsætningen er mere end fordoblet de seneste fire år, og fremgangen fortsatte i fjor med stigende efterspørgsel. Så den underliggende forretning er god,« siger han.



Også Christian Stadil lover, at alt vil se bedre ud, i næste uge, når han offentliggør nye tal.

»(Artiklen) viser (også) fint fordelen ved en konglomerat-struktur, hvor vi både har gynger og karruseller, hvorfor vi alligevel kommer ud med er godt samlet resultat for 2022,« skriver han.

Christian Stadil ejer konglomeratet Thornico, der blandt andet ejer Hummel.

Han er en af Danmarks rigeste mænd. Ifølge Økonomisk Ugebrev blev hans formue i 2022 vurderet til 9,6 milliarder kroner, hvilket svarede til en plads som nummer 19 på listen over Danmarks rigeste.