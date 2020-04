Flere af Røde Kors’ 240 genbrugsbutikker er nu så økonomisk trængte, at Røde Kors ikke ser anden udvej end at forsøge at genåbne butikkerne frem mod 1. maj.

Det fremgår af en mail, som John Nicolaisen, der er hovedbestyrelsesmedlem i Røde Kors i Danmark og genbrugsbutiksleder i Frederiksværk, har sendt til de frivillige.

Men genåbningen af de cornona-nedlukkede butikker er forbundet med en smitterisiko for de frivillige medarbejdere, siger Allan Randrup Thomsen, professor og virolog ved Københavns Universitet:

»Hvis man både er ældre og har en kronisk lidelse, skal man tænke sig ekstra om. I den situation er det måske en bedre ide - hvis man savner socialt samvær - at gå en tur på stranden med en ven eller veninde.«

Hovedparten af de frivillige i Røde Kors’ genbrugsbutikker tilhører nemlig risikogruppen for at udvikle alvorlige komplikationer eller i yderste konsekvens dø, hvis de bliver smittet med coronavirus.

For eksempel oplyser Røde Kors i Hørsholm, at cirka 90 procent af områdets 230 frivillige i Røde Kors Genbrug er mellem 65 og 85 år gamle, og at mange lider af ‘en eller anden form for kronisk sygdom'.

Og selv om smittetrykket i Danmark har været faldende de seneste uger, er det fortsat forbundet med risiko, hvis man som ældre genoptager sit arbejde som frivillig i Røde Kors’ gensbrugsbutikker, lyder det fra Allan Randrup Thomsen.

»De løber en risiko ved at genoptage det frivillige arbejde, men hvis de holder afstand og i øvrigt efterlever retningslinjerne om håndvask med videre, så er risikoen ikke væsentlig større, end hvis de går ned og handler i det lokale supermarked,« siger han og tilføjer:

Hænderne skal vaskes eller sprittes, når der skal sorteres varer i Røde Kors' genbrugsbutikker. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Hænderne skal vaskes eller sprittes, når der skal sorteres varer i Røde Kors' genbrugsbutikker. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Men de skal passe ekstra på sig selv og være opmærksomme på, at de er i en særlig risikogruppe, og så vidt muligt undgå at håndtere kontanter.«

I sidste ende skal den enkelte ældre ifølge Allan Randrup Thomsen afveje med sig selv, om de fortsat vil være isolerede i eget hjem - med den risiko for ensomhed og måske en depression, som det indebærer - eller om de vil løbe en risiko og bevæge sig ud og for eksempel genoptage frivilligt arbejde.

Tina Donnerborg er genbrugschef i Røde Kors. Hun understreger, at ingen frivillige skal føle nogen form for pres for at møde op i genbrugsbutikkerne, hvis de føler sig utrygge.

»Ingen bliver pressede til at genoptage det frivillige arbejde på nogen måde. Hvis der er ikke er frivillige til at åbne butikkerne, vil vi hellere holde dem lukkede. Hvis vi kun kan åbne 30 procent af butikkerne, er det sådan, det er,« siger hun.

Det er forbundet med smitterisiko for ældre at genooptage arbejdet som frivillig i Røde Kors' genbrugsbutikker, siger professor og virus-ekspert Allan Randrup Thomsen. Foto: Katrine Damkjær Vis mere Det er forbundet med smitterisiko for ældre at genooptage arbejdet som frivillig i Røde Kors' genbrugsbutikker, siger professor og virus-ekspert Allan Randrup Thomsen. Foto: Katrine Damkjær

»Men vi sikrer de frivillige efter alle de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne er kommet med, så vi er sikre på, at både de frivillige og kunderne kan føle sig trygge.«

Røde Kors’ genbrugsbutik i Frederiksværk vil eksempelvis blive indrettet på samme måde, som vi kender det fra supermarkederne, med afstandsmærker i gulvet, plexiglas ved kassen, håndsprit og reduceret bemanding.

B.T. har spurgt Erhvervsministeriet, om det er forsvarligt at genåbne Røde Kors-genbrugsbutikkerne, når de overvejende betjenes af personer i risikogruppen. Herfra lyder svaret:

»Der er lavet retningslinjer for en række erhverv, så genåbningen kan ske så ansvarligt som muligt. Der henvises til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, i forhold til hvordan man skal forholde sig, hvis man er i risikogruppen.«

Sundhedsstyrelsen oplyser, at +65-årige i særlig grad skal følge de generelle råd om at holde afstand, undgå fysisk kontakt, vaske hænder med videre, og at styrelsen derudover har igangsat et arbejde, der skal udmønte sig i mere specifikke anbefalinger til risikogruppen.