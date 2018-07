Foodservice Danmark, der leverer fødevarer, har haft et hårdt år i 2017 og har fundet en millionfejl.

København. 2017 har ikke været nænsomt ved fødevaregiganten Foodservice Danmark, der omsætter for milliarder ved at levere varer til professionelle køkkener over hele Danmark.

Ikke bare har året budt på et stort underskud, der er også fundet graverende fejl i regnskabet for 2016.

Det viser 2017-regnskabet for Foodservice Danmark, der er offentliggjort på erhvervsstyrelsens hjemmeside tirsdag aften.

- Selskabets resultat anses som stærkt utilfredsstillende. Foodservice har haft et udfordrende år, og der er efter regnskabsårets afslutning foretaget væsentlige udskiftninger i ledelsen, skriver Foodservice Danmark i sit regnskab.

Mens omsætningen steg marginalt til 5,6 milliarder kroner landede selskabet et underskud på 102,6 millioner kroner.

For at gøre ondt værre har revisionen samtidigt fundet fejl i regnskabet for 2016, der ændrer et overskud på 66 millioner kroner til et blodrødt underskud på 48 millioner kroner før skat.

- I forbindelse hermed og som led i afslutning af revisionen er der foretaget en revurdering af regnskabsaflæggelsen, og gennemgangen af balancerne har afdækket fejl vedrørende 2016 på 118 millioner kroner før skat, hvor sammenligningstallene er tilrettet, skriver Foodservice Danmark og fortsætter:

- Koncernens performance for 2016 fremstår derfor væsentligt dårligere end tidligere rapporteret og resultat for 2017 er væsentligt dårligere end de udmeldte forventninger.

I senere noter bliver fejlen omtalt som en "væsentlig fejl".

Foodservice Danmark er ejet af Dagrofa, der jer kæderne Meny og Kiwi. Desuden leverer Dagrofa til flere lokale købmandskæder som Spar og Min Købmand.

Ud over underskuddet og fejlen har 2017 stået på opkøb for Foodservice Danmark, der har købt Grambogård og Strandbyfisk.

- Grambogård har et mindre slagteri med fokus på dyrevelfærd og økologi og et high-end brand med leverancer til de professionelle køkkener i hele Danmark, skriver selskabet.

En genopretningsplan er startet ifølge regnskabet, og Foodservice Danmark venter derfor en stigende omsætning og et positivt driftsresultat i 2018.

/ritzau/