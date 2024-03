Rockwools topchef efterlader sig et selskab, der fortsat kritiseres for sin tilstedeværelse i Rusland.

Svenske Jens Birgersson træder efter ni år tilbage som administrerende direktør for selskabet Rockwool.

Det oplyser selskabet i en selskabsmeddelelse torsdag formiddag.

- Jeg er stolt af de fremskridt og resultater, vi har skabt i Rockwool, siger hovedpersonen i meddelelsen.

- Jeg er i gang med mit tiende år som topchef, og for en global virksomhed er det lang tid. Jeg ser nu frem til at kunne fokusere på min familie og forfølge nye interesser, lyder det.

Rockwool producerer isolation til byggebranchen.

Arvtageren bliver Jes Munk Hansen, der i dag er topchef for teknologivirksomheden Terma, der har hovedsæde uden for Aarhus.

Han har i forvejen været en del af selskabets bestyrelse det seneste år.

- For mig bliver det vigtigt at vise, at energieffektivitet, bæredygtighed og forretningsresultater kan gå hånd i hånd, siger han torsdag.

- Ikke mindst ser jeg frem til at blive en del af det daglige arbejde hos Rockwool, en virksomhed jeg har fulgt gennem hele min karriere.

Rockwool har ikke konkretiseret, hvad årsagen til Birgerssons tilbagetræden er.

Ikke desto mindre sker det i kølvandet på nogle år, hvor selskabet er blevet stærkt kritiseret for sin fortsatte tilstedeværelse i Rusland.

Det har isoleringskæmpen også selv opdaget. I forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet i begyndelsen af februar skrev det, at der har været kritik fra medier og offentligheden i Danmark efter Ruslands invasion af Ukraine.

Rockwool blev i november sortlistet af det ukrainske antikorruptionsagentur som på engelsk forkortes NACP.

Virksomheden blev placeret på en liste over selskaber, der handler med den russiske stat og bidrager til det russiske militærbudget ved at betale skat i landet.

Rockwool har hele tiden forsvaret sine aktiviteter i Rusland med, at man vil forhindre, at russerne nationaliserer fabrikkerne, som det for eksempel er sket for Carlsberg.

Jens Birgersson fortsætter i første omgang som direktør, indtil Jes Munk Hansen tiltræder senest 1. september i år.

