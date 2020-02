En øget efterspørgsel efter energivenlige isoleringsløsninger hjalp Rockwools salg i Vesteuropa.

Den danske isoleringsvirksomhed Rockwool har oplevet stigende efterspørgsel på stenuld, hvilket var med til at skabe vækst for virksomheden på særligt det vesteuropæiske marked.

Det kom især til udtryk i Storbritannien og Frankrig, hvor der var større efterspørgsel efter mere energivenlige isoleringsløsninger.

Det viser årsregnskabet onsdag eftermiddag.

Rockwool præsterede en højere omsætning i forhold 2018. Omsætningen landede på 2757 millioner euro svarende til 20,6 milliarder danske kroner i forhold til 2671 millioner euro eller 19,6 milliarder danske kroner året før.

I Vesteuropa voksede omsætningen 4,5 procent.

Selv om selskabet fremhæver bedre salg i Frankrig og England, så beretter Rockwool, at et af deres vigtige markeder Tyskland var under pres. Det skyldes en generel afmatning i økonomien, skriver selskabet i regnskabet.

Manglen på store industriprojekter prægede samtidig omsætningen negativt i Østeuropa. Det var kun Rusland, hvor isoleringsvirksomheden oplevede vækst.

Omsætningen i det østlige Europa endte på 131 millioner euro i fjerde kvartal i forhold til 139 millioner euro samme periode sidste år.

Den øgede omsætning for koncernen som helhed kravlede også med ned på bunden, hvor overskuddet steg til 285 millioner euro i 2019. Overskuddet lød på 265 millioner euro i 2018.

I 2019 åbnede selskabet også et energieffektivt nyt laboratorie ved siden af hovedkvarterets bygning i Danmark.

/ritzau/