Rockwool kom ud af andet kvartal med en omsætning på 583 millioner euro. Det er lidt lavere en forventet.

Stenuldsproducenten Rockwool har formået at styre flot igennem det coronaramte andet kvartal, hvor indtjeningen slår forventningerne, selv om omsætningen skuffer lidt.

Det konstaterer analytiker i Jyske Bank Janne Vincent Kjær, der også ser gode lønsomhedstakter i prognosen for 2020.

Det skriver Ritzau Finans.

Rockwool kom ud af det coronaramte andet kvartal med en omsætning på 583 millioner euro mod 695 millioner euro i samme periode året før.

Det var samtidig lidt lavere end analytikernes forventninger om en omsætning på 596 millioner euro.

- Det ser rigtigt pænt ud. Omsætningen er lidt til den svage side i forhold til markedets forventninger, men indtjeningsevnen er stærk, og de leverer en margin på 10 procent på trods af et ret stort omsætningsfald, siger Janne Vincent Kjær.

- Det vidner om, at de har formået at styre godt igennem det lavere aktivitetsniveau. De har også været hjulpet af lavere råvarepriser, men jeg synes, at det er ret flot, at de formår at styre igennem på den måde, siger Janne Vincent Kjær.

Driftsresultatet, EBIT, på 58 millioner euro er en god bid bedre end de 49 millioner euro, der var ventet blandt analytikerne, ifølge estimater indsamlet af Rockwool selv.

Analytikere havde blot ventet en EBIT-margin på 10,7 procent for helåret, viser estimaterne indsamlet af Rockwool.

Aktiemarkedet har kvitteret ved at sende aktien op med 0,2 procent til 2254 kroner i et i ellers rødt aktiemarked.

Inden regnskabet lå aktien 2,6 procent lavere i 2192 kroner.

/ritzau/