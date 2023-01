Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Robotvirksomheden Kobots A/S så mod et strygende 2022.

Virksomheden, som har hjemme i Odense, havde til formål at effektivisere arbejdet for tømrer med robotter og havde kurs mod både USA og Holland, skriver Finans.

Men sådan blev det ikke, for nu er selskabet taget under konkursbehandling, fremgår det af et konkursdekret i Statstidende fra udgangen af 2022.

Det sker, efter at Kobots A/S i september 2022 igangsatte en rekonstruktion af virksomheden, som blandt andet betød, at 16 medarbejdere, foruden Peter Murmann Hartvigsen, der stiftede selskabet, blev afskediget.

Selvsamme skrev i begyndelse af sidste år i en pressemeddelelse, i forbindelse med udlandsambitionerne: 'If we can make it there, we can make it anywhere'.

Allerede, da årsregnskabet for 2021 blev offentliggjort i juni, stod det dog klart, at de store ambitioner ikke just blev indfriet.

Siden 2018, hvor virksomheden blev stiftet, har årsresultaterne været i minus, men i 2021 havde Kobots A/S sit største underskud.