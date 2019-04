Det er den officielle udmelding, at tragedierne med Boeing 737-flyene i Indonesien og Etiopien skyldes software-fejl. Eksperter mener, at flystyrtene med 346 døde kan være båret på vej af rivalisering mellem to flyproducenter.

»Problemet begyndte med selskabets kapløb for at konkurrere med rivalen. Det drev dem til at lade som om deres nye fly opførte sig akkurat som de gamle, selvom de ikke gjorde det,« lyder det fra det amerikanske medie Vox.

For amerikanske Boeing var det en alvorlig trussel og nærmest en katastrofe, da den hollandske konkurrent Airbus introducerede en ny og mere brændstofbesparende flyvemaskine. Boeing ville potentielt tabe store markedsandele.

Det fik ifølge Vox flyproducenten til at forsøge at opgradere deres egne egne fly med lappeløsninger. For produktionen af helt nye fly med en bedre motor ville nemlig være ekstremt bekosteligt for Boeing.

De to flystyrt 10. marts omkom 157 personer i en flyulykke i Etiopien. Et fly af samme type styrtede ned 29. oktober sidste år, hvor 189 mennesker mistede livet

I stedet installerede de en bedre, men større motor på deres eksisterende flåde af Boeing 737 fly,

På den måde skulle flyene ikke gennem en ny godkendelse hos luftfartsmyndighederne og piloterne heller ikke omskoles. Det 'nye' fly opførte sig nemlig præcis som det gamle, og piloterne behøvede ikke mere end to timers oplæring med en iPad.

»Det muliggjorde, at Boeing kunne overlade flyene til deres kunder hurtigt og billigt, men åbenbart også med en forøget risiko for, at piloterne ikke rigtig vidste, hvordan de skulle håndtere flyene med store konsekvenser for alle involveret,« lyder det i analysen fra det amerikanske medie.

Den tekniske udfordring var, at den nye og tungere motor ændrede på aerodynamikken og balancen på flyene. Som følge heraf blev Boeing 737 Max-flyene udstyret med et software-program, (MCAS), der skulle holde næsen af flyet lige i luften.

»Det løste problemet i de fleste situationer, men det skabte nye problemer i andre situationer, da det gjorde det svært for piloter at direkte kontrollere og styre flyet uden at programmet overtog styringen igen.«

Selvom tragedierne i Etiopien og Indonesien stadig granskes, mener flere eksperter nu, at softwaren kan have spillet en stor rolle i styrtene, da det kan have tvunget flyets næse så meget ned, at flyene ikke kunne holdes i luften.

Boeing har siden arbejdet på en software-opdatering til flyene. Udmeldingen om den nye software kommer efter de to dødelige flystyrt med flytypen Boeing 737 MAX 8.

Til Dagbladet fortæller den norske flyanalytiker i selskabet WinAir, Hans Jørgen Elnæs, at også han ser rivaliseringen mellem Airbus og Boeing som en af forklaringerne på, hvordan katastroferne i oktober og marts kunne ske.

Som konsekvens af de to flystyrt inden for få måneder af hinanden har mere end 30 lande forbudt ulykkesflyene. Heriblandt Danmark. Det har kostet Boeing milliarder, men den norske flyekspert mener ikke, at det er et dødsstød.

»Markedsandelene behøver ikke at blive påvirket, for Airbus (den største konkurrent, red.) har ikke kapacitet til at levere mange flere fly, end de gør i dag.«

I slutningen af marts fortalte Boeings administrerende direktør, Dennis Muilenberg, i en officiel udtalelse, at sikkerheden er en vigtig værdi for dem:

'Sikring af sikker og pålidelig rejse på vores fly er en vigtig værdi og et absolut løfte til alle. (...) De tragiske tab af Ethiopian Airlines Flight 302 og Lion Air Flight 610 påvirker os alle sammen - og det forener mennesker og nationer i fælles sorg for alle dem, der har mistet,' sagde Dennis Muilenburg.

Boeing har endnu ikke reageret på udlægningen af omstændighederne op til de to flystyrt.