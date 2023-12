En ikke-fagfællebedømt analyse viser, at Eli Lilys aktive stof er dobbelt så effektivt som Novo Nordisks.

Overvægtige voksne taber mere vægt hurtigere på Eli Lilys lægemiddel Mounjaro end med Novo Nordisks populære vægttabsmiddel.

Det viser en analyse af sundhedsjournaler og anden data.

Inden for et år af påbegyndt behandling har 42,3 procent af patienter på det aktive stof i Eli Lilys lægemidler Mounjaro og Zepbound, tirzepatid, tabt mindst 15 procent af deres vægt.

For patienter på semaglutid, det aktive stof i Novo Nordisks Wegovy og Ozempic, er det kun 19,3 procent.

Det viser analysen, som er offentliggjort på sundhedsportalen medRxiv forud for en fagfællebedømmelse.

Efter at have taget højde for individuelle risikofaktorer har patienter på Mounjaro ifølge analysen 76 procent større sandsynlighed for at tabe mindst fem procent af deres kropsvægt.

Desuden har de en mindst dobbelt så stor chance for at tabe mindst ti procent af deres kropsvægt og mindst tre gange så stor en chance for at tabe mindst 15 procent af deres kropsvægt sammenlignet med patienter på Ozempic.

Forskere har brugt elektroniske sundhedsjournaler og data fra apoteker for at analysere vægttab for 9193 patienter på henholdsvis Mounjaro og Ozempic.

I gennemsnit vejede patienterne 110 kilo, mens halvdelen var diagnosticeret med type 2-diabetes.

Novo Nordisk skriver i en udtalelse til nyhedsbureauet Reuters, at doserne af semaglutid i analysen ikke er blevet undersøgt til brug i kronisk vægtstyring.

- Ingen en til en forsøg, der evaluerer Wegovy og tirzepatid, er blevet rapporteret, lyder det.

En talsperson for Eli Lily siger desuden, at selskabet ikke promoverer eller tilskynder brugen af dens lægemidler på andre måder, end de er egnet til. Dets lægemiddel er dog blevet godkendt til vægttab.

Novo Nordisks talsperson bider desuden mærke i, at analysen ikke er fagfællebedømt, og at det derfor ikke bør blive brugt som en rettesnor i kliniske behandlinger.

/ritzau/Reuters