Lars Vesterløkke stopper 31. maj efter 16 år på posten for at blive konsulent og rådgiver hos Beecon.

Lars Vesterløkke stopper 31. maj som administrerende direktør og chefredaktør hos Ritzaus Bureau.

Det sker efter 16 år i jobbet.

I stedet skal han være rådgiver og konsulent. Det er et skifte, som ikke kommer helt ud af det blå.

- Jeg har i mere end et par år arbejdet med idéen om at skifte spor.

- Jeg har taget en uddannelse som business coach og har forberedt mig på at arbejde som konsulent, coach og rådgiver, og det begynder jeg på i konsulenthuset Beecon fra 1. august, når jeg har holdt en lang sommerferie, siger han.

66-årige Lars Vesterløkke er uddannet journalist og begyndte som chef for Ritzaus Bureau i januar 2008. Han overtog efter Uffe Riis Sørensen.

Vesterløkke kom fra mange år i DR. Her var han programdirektør fra 2001 til 2007. Undervejs fungerede han som konstitueret generaldirektør mellem 2004 og 2005.

I forbindelse med Vesterløkkes tiltræden hos Ritzau i 2008 skrev fagbladet Journalisten, at der ventede ham en opgave med at genoprette bureauets renommé, som på det tidspunkt var blevet noget støvet.

Dengang sagde Vesterløkke til Journalisten:

- Vi er i en medierevolution, og de, der ikke flytter og forandrer sig, vil opleve, at de kommer langt bagud. Så Ritzau skal også flytte sig, ellers vil man stå tilbage og ligne en dinosaur på et tidspunkt.

De seneste 16 år er der sket en række forandringer på Ritzaus Bureau med Vesterløkke i spidsen.

Økonomien er styrket med opkøb af flere mindre nyhedsbureauer som Direkt og Newspaq, men også Berlingskes tidligere nyhedsbureau.

Også fotobureauerne Polfoto og Scanpix er blevet opkøbt.

I dag leverer Ritzau både til medier samt virksomheder og organisationer i og uden for mediebranchen.

- Jeg har haft 16 år fantastiske år i Ritzau. Det har været en stor fornøjelse at være med til at udvikle en virksomhed, der hver dag har stor betydning for de mange kunder og for samfundet, siger Lars Vesterløkke.

Formand for Ritzaus Bureaus bestyrelse Alex Nielsen kalder Lars Vesterløkke en "eminent leder af bureauet". Men Alex Nielsen har forståelse for, at det er tid til nye udfordringer.

- Både medarbejdere, ledere, bestyrelse, samarbejdspartnere og kunder vil komme til at savne Lars og den ordentlighed, hvormed Lars har ledet bureauet.

- Nu ser vi ind i et skifte på direktørposten, og vi vil snarest starte rekrutteringsprocessen, siger bestyrelsesformanden.

Ritzaus Bureau er Danmarks største nyhedsbureau.

Det er ejet af ti danske mediehuse: JP/Politikens Hus, DR, JFM, Sjællandske Medier, Det Nordjyske Mediehus, Mediehusene Midtjylland, Børsen, Kristeligt Dagblad, Lolland- Falsters Folketidende og Information.

/ritzau/