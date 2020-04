Han er kendt fra den seneste sæson af Løvens Hule.



Nu vil Jacob Risgaard fra onlinekoncernen Coolshop have endnu mere tid til at investere. Det skriver Finans.dk

I ‘Løvens Hule’ investerede Jacob Risgaard i den seneste sæson blandt andet i virksomhederne Mr. Beef og Ditur.dk.

Med sine investeringer har Jacob Risgaard holdt sig til sin spidskompetence. Mr. Beef har nemlig specialiseret sig i online salg af gode bøffer og kød, mens tvillingeparret, der står bag ditur.dk, også har etableret sig som netbutik.

Om beslutningen om at forlade den daglige ledelse af sin egen butik, siger Jacob Risgaard:



»Vi er nået et punkt i Coolshop og vores egen udvikling, hvor det er tid til at gøre noget nyt. Vi har mange aktiviteter, og jeg er f.eks. også med i den kommende sæson af Løvens Hule, så der kommer uden tvivl endnu mere til,« siger han til finans.dk.



Jacob Risgaard har sammen med partneren Mark Nielsen stået i spidsen for Coolshop, men nu vil de to trække sig tilbage fra den daglige drift og fokusere på fremtidige investeringer og strategi.

Som ny daglig direktør i den nordjyske forretning Coolshop har de ansat John Romedahl.



Ud over onlinesalg af varer dækker forretningen over en række andre aktiviteter og selskaber blandt andet legetøjskæden Kids Coolshop.