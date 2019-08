Det har foreløbigt været en fremragende dansk sommer. Det har man også kunnet mærke i Ringsted.

Her har Ringsted Festival nemlig sat en ny omsætningsrekord.

Det fortæller festivaldirektør Anders Sørensen til sn.dk.

»Det har på alle måder været en meget tilfredsstillende festival. Der har været en fantastisk stemning og ingen nævneværdig ballade,« siger han til lokalmediet.

Festivalen har oplevet en omsætningsfremgang på 10 procent, der fordeler sig over salg af billetter og salg af mad og drikkevarer.

Festivaldirektøren giver blandt andet sidste års sommer en del af æren for fremgangen.

»Folk husker altid vejret fra året før. Når det har været godt, får vi flere deltagere året efter. Samtidig bliver vi belønnet for, at vi er blevet mere klare i spyttet med, hvad det er, vi vil med vores festival. Vi ønsker at være en festival for voksne mennesker, og det er slået igennem i år, hvor der var langt færre børn på pladsen end tidligere,« siger Anders Sørensen.

I år har man udelukkende satset på danske hovednavne.

Han mener, at det har været den rette prioritering, og det er de - rent kroner og øremæssigt - blevet belønnet for.

Men der har også været prominente navne på scenen i Ringsted i weekenden, hvor festivalen blev afviklet.

Her kunne gæsterne blandt andet opleve Rasmus Seebach, Suspekt, Anne, Sanne og Lis, Joey Moe, The Minds of 99, Nik og Jay, Gnags.

Ringsted Festival blev første gang afholdt i 2005. Her får man omkring 13.000 gæster, hvoraf 4.000 vælger at benytte sig af campingområdet