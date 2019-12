Alle sigtelser mod Michael Valentin, tidligere direktør i Akademikernes A-kasse, er frafaldet.

Michael Valentin, tidligere direktør for Akademikernes A-kasse, skal ikke stilles for retten for at have overtrådt straffeloven.

Det konkluderer Rigsadvokaten efter at have set på en sag, hvor Michael Valentin har været anmeldt for blandt andet at have modtaget returkommission i form af vinrejser.

- Alle anklager mod Michael Valentin er frafaldet.

- Både Københavns Politi og Rigsadvokaten har behandlet sagen og konkluderer, at der ikke er fundet grundlag for at rejse tiltale, siger Hanne Rahbæk, forsvarsadvokat for Michael Valentin, i en pressemeddelelse.

Den tidligere direktør for a-kassen har også været anmeldt for betalte middage i sin private villa på Frederiksberg og en privat fødselsdagsfest i a-kassens lokaler.

Heller ikke disse anklager og politianmeldelser har givet grundlag til nogen straffesag mod Michael Valentin, lyder det fra hans advokat.

- Jeg er derfor heller ikke overrasket over den øverste juridiske myndigheds afgørelse. Det er en entydig renselse af min klient. Han kan nu lægge sagen bag sig.

- Afgørelsen fra Rigsadvokaten er i tråd med, hvad Michael Valentin hele tiden har fastholdt; han har ikke begået nogen former for ulovligheder.

- Han har ingen yderligere kommentarer og glæder sig nu bare til at holde jul i fred sammen med familien, siger Hanne Rahbæk.

Michael Valentin blev i september sidste år fyret som direktør i a-kassen.

Nogen egentlig årsag til fyringen er ikke blevet lagt frem i offentligheden.

Efter fyringen er det kommet frem, at han blandt andet skal have modtaget dyre vinrejser fra a-kassens faste leverandør, Sigurd Müller Vinhandel.

Michael Valentin har selv erkendt sjusk. Men han har også afvist, at der er foregået noget kriminelt.

Akademikernes A-kasse har oven på forløbet understreget, at man vil arbejde på at sikre, at lignende forhold ikke gentager sig.

A-kassen har cirka 245.000 medlemmer. Det gør a-kassen til landets største for akademikere.

/ritzau/