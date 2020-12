Silkeborg har i årtier været kendt som bilbyen.

Og snart i endnu højere grad, når Jacob Brunsborg, søn af afdøde Lars Larsen, arving og bestyrelsesformand i Lars Larsen Group, åbner et 14.000 kvadratmeter stort bilhus med dels salg af eksklusive, luksuriøse biler, dels udlejning - leasing - af biler.

Det siger Jacob Brunsborg til Midtjyllands Avis.

»En del er uafklaret. Vi overvejer blandt andet, om huset skal have et navn. Jeg kan heller ikke sige så meget om salget af eksklusive biler. Vi ved, at det skal ligge ved siden af Solid Leasing, men vi har ikke alle ejerforhold og navn på selskabet på plads. Men det er en idé, vi har sat kvadratmeter af til,« siger han til lokalmediet.

Men Jysk-skaberens søn stopper ikke der.

Som endnu et led i en strategi om at gøre sig mindre afhængig af netop Jysk, går Lars Larsen Group nu også for alvor ind i ejendomsinvesterings-branchen.

Det sker med to store boligprojekter i henholdsvis Silkeborg og Skanderborg.

Ifølge Midtjyllands Avis vil Larsen-familiens koncern opføre op mod 300 boliger.

Hverken Jacob Brunsborg eller Lars Larsen Groups finansdirektør Carsten Iversen ønsker at løfte sløret for, hvor stor en investering der er tale om.