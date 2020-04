50 medarbejdere fra det nordjyske firma Arcon-Sunmark står uden arbejde.

Efter flere år med for få ordrer og store økonomiske tab har ejerne nemlig besluttet at afvikle store dele af virksomheden.

Arcon-Sunmark har hovedsæde i Skørping i Nordjylland og er ejet af den pengestærke familie bag VKR Holding.

Familien står også bag den kendte vindueskoncern Velux.

I en pressemeddelelse oplyser ejerne, at det meste af Arcon-Sunmark bliver afviklet. Resterne af firmaet vil man nu forsøge at sælge.

»Ejerens vurdering, som jeg deler, er, at den økonomiske udvikling med de meget store tab, vi har set, er uholdbar, og at man derfor har været nødt til at tage konsekvensen,« siger administrerende direktør Thomas Karst i pressemeddelelsen.

Ifølge Finans.dk har Arcon-Sunmark de seneste to år haft et samlet underskud på 137 millioner kroner.

»Hos Arcon-Sunmark er vi kede af det, men vi kan kun respektere beslutningen og fokusere på at gøre vores bedste for kunderne og de berørte medarbejdere,« siger den administrerende direktør.

Af de omkring 70 ansatte bliver cirka 20 medarbejdere i serviceafdelingen tilbage. De tilbageværende skal servicere de solvarmeanlæg, der allerede er solgt og installeret.

De 50 medarbejdere, der nu står uden arbejde, får hjælp fra virksomheden, understreger Thomas Karst.

»Det ligger virksomheden meget på sinde at hjælpe de af vores dygtige og værdsatte medarbejdere, der desværre skal forlade os, bedst muligt,« siger han og fortsætter:

»Vi har en god dialog med virksomhedens samarbejdsudvalg og med arbejdsmarkedsrådet RAR Nordjylland omkring forskellige tiltag. Herunder er der indgået en aftale med virksomheden AS3, der giver støtte og rådgivning til de berørte,« siger han.