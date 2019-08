Den norske shipping rigmand John Fredriksen ønsker at trække sig tilbage og overlade sit forretningsimperium til nogen, der ikke er hans døtre.

Skibsreder John Fredriksen på 75 år er for tiden på jagt efter nogen, der kan tage over ved roret på hans forskellige selskaber.

Ifølge tal fra Bloomberg er han god for over otte milliarder dollar, og det gør ham til nummer 184 rigeste i verden, skriver Dagens Næringsliv.

»For mine selskaber vil det være godt at få flere kloge folk ind, som også har ressourcer og vilje til at tage ansvar på ejersiden,« forklarer skibsrederen til mediet.

Foto: Terje Visnes Scanpix Norge Vis mere Foto: Terje Visnes Scanpix Norge

Hans to tvillingedøtre Cecilie og Katrine Astrup Fredriksen har tidligere været helt oplagte valg til at overtage selskabet, når han gik fra, da de for år tilbage blev kørt i stilling som bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis inkassoselskabet Aktiv Kapital, rederiet Frontline og Golar.

Formålet med at få dem ind på de poster var i sin tid, at de i fremtiden skulle indgå i den daglige ledelse, skriver Børsen.

Men selvom det er hans kød og blod, har deres far altså ombestemt sig.

»Det er et spørgsmål, jeg har tænkt længe over og diskuteret med mine døtre, Cecilie og Kathrine. Mine døtre skal ikke leve med den hverdag på jobbet, jeg har haft,« siger han.