Den danske milliardær Henrik Rossing og hans familie tjener fedt på sin satsning på bilvask.

Familien Rossings Wash World-vaskehaller har således rundet 10 millioner kroners overskud, siden den første åbnede i 2013.

Det skriver Finans.

Det er især et fornemt resultat for 2019 på 6,9 millioner kroner, der for alvor gør udslag på familiens samlede overskud i bilvask-kæden.

Ifølge Finans kalder ledelsen resultatet for 2019 for 'tilfredsstillende', hvor det også nævnes, at selskabet 'har fulgt sine langsigtede vækstplaner og investeret i nye lokationer'.

De nye lokationer er blevet til ialt 44 vaskehaller landet over, hvor danskerne kan komme ind og få vasket bil. Det sker gennem et månedligt abonnement, hvor du kan få vasket din bil i hele landet.

Henrik Rossing er administrerende direktør i Wash World og har den største ejerandel i firmaet, der også tæller hans fætter Jesper Rossing samt andre familiemedlemmer.

10 millioner kroners overskud er dog peanuts i forhold til Henrik Rossings øvrige formue, der bl.a. er baseret på den store fitness-kæde Fitness World.

I 2015 solgte Henrik Rossing Fitness World til norske FSN Capital for et milliardbeløb.

Så sendt som i december var der dog endnu en gang millioner at hente på Fitness World-eventyret.

Her købte giganten Puregym Fitness World for et angiveligt beløb på 3,1 milliard kroner. Her betalte Puregym de 1,1 milliard kroner, Fitness World havde i gæld, mens ejerkredsen fik købt sine aktier ud for de resterende cirka to milliarder kroner.

Henrik Rossing og hans hustru, Sophie Caroline Bensimon Rossing, havde en ejerandel på mellem 15 og 20 procent, og parret tjente derfor et sted mellem 300 og 400 millioner kroner på salget i december.