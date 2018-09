Den danske rigmand Allan Freivald har solgt tøjfirmaet Sisters Point, som han selv grundlagde tilbage i 1994.

Den nye ejer er Rasmus Buus Nielsen, der gennem ti år har været direktør for modefirmaet, og hans hustru - Susanne Buus Nielsen. Det skriver branchebladet TØJ.

»Det har de seneste otte år, siden Rasmus og Susanne blev medejer, ligget i kortene, at Rasmus og Susanne en dag skulle overtage firmaet. Det glæder mig, at det nu er lykkedes for dem, og jeg er sikker på, at de vil fortsætte den gode rejse, som Sisters Point har været på over de seneste godt 23 år,« siger Allan Freivald til TØJ.

Det danske tøjfirma, der har rødder i Aarhus, blev grundlagt i efteråret 1994.

Tanken var dengang at lave 'et nyt, ungt tøjfirma', der ikke havde to traditionelle årlige kollektioner, men i stedet havde fokus på 'hurtig levering af tidens tendenser', oplyses det på Sisters Points hjemmeside.

Ejerskabet af tøjfirmaet skiftede hænder med virkning fra den 30. juni 2018.

Hvor meget, Buus Nielsen-parret har betalt for Allan Freivalds ejerandel, er hemmeligt.

Ifølge Finans er Allan Freivald blevet mangemillionær på Sisters Point, der har skabt store overskud gennem årene.