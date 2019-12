Bazar Fyn kan ikke længere betale husleje og må derfor lukke. Det var i hvert fald budskabet i et brev afsendt af det selskab, der udlejer basarens lokaler.

Men basarens mange butikker skal vente lidt med at lukke og låse, for nu er der nyt håb i sagen.

Rigmanden Tahir Siddique har nu kastet sig ind i kampen for at redde basaren:

»Det er ærgerligt, at de lukker, og jeg kunne godt tænke mig at hjælpe dem dernede i bazaren. Jeg kunne god tænke mig at gå ind i det, enten ved at overtage det eller ved at hjælpe til med det,« siger han til Fyens.dk.

Bazar Fyn i Odense. Bazaren er 7000 m2 markedsplads der rummer 65 forretninger og restauranter hvor danskere af alle nationaliteter kan mødes og handle. Foto: Keld Navntoft Vis mere Bazar Fyn i Odense. Bazaren er 7000 m2 markedsplads der rummer 65 forretninger og restauranter hvor danskere af alle nationaliteter kan mødes og handle. Foto: Keld Navntoft

Det er ikke første gang, at Tahir Siddique starter en redningsaktion til fordel for andre.

Tidligere i år investerede rigmanden i et nyt streetfoodmarked, efter at konkursramte Arkaden Food Market var nødt til at lukke.

Her lod han 10 af de 11 oprindelige boder genåbne i det nye streetfood-koncept, som i dag hedder Arkaden Street Food.

I Arkaden Street Food er der da også ledige lokaler, hvor butikker fra den lukningstruede Bazar Fyns butikker kan åbne.

Dog er det ikke helt oplagt at lade eksempelvis en slagter eller en grønthandler, som der er nogle stykker af i Bazar Fyn, åbne i et streetfoodmarked.

Af den grund vil Tahir Siddique gerne enten overtage eller hjælpe med at drive Bazar Fyn.

Det er langt fra sikkert, at det lykkes Tahir Siddique at redde basaren, da det ikke er sikkert, hvad selskabet, der udlejer basarens lokaler, Olav de Linde, ønsker.

Tahir Siddique har en egenkapital på 39 mio. kroner i sit holdingselskab.