Løve, leopard, næsehorn, elefant og en bøffel. Det er, hvad man kan sætte næsen op efter at se, hvis man tager på udkig efter The Big Five i Afrika.

Men nu slipper danske dyreelskere dog for at rejse så langt, for at få oplevelselsen af at spotte fem store, sjældne dyr.

Milliardæren Karsten Ree har nemlig med sit rejseselskab Safari And Beyond, et søsterselskab til Africa Tours, arrangeret en lignende tur, skriver Standby.dk.

I stedet for at rejse rundt på savannen for at se eksotiske dyr, kommer man på Karsten Rees firedages tur forbi både Lolland, Langeland og det sydlige Jylland.

En spættet sæl er blandt dyrene, man kan se på Karsten Rees tur. Sidste sommer kunne man se sådan en på bådebroen i Vestre Bådehavn i Aalborg. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere En spættet sæl er blandt dyrene, man kan se på Karsten Rees tur. Sidste sommer kunne man se sådan en på bådebroen i Vestre Bådehavn i Aalborg. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Men hvad med de eksotiske dyr, tænker du måske nu. Nej, Karsten Ree har ikke fundet en smart måde at sætte hverken løve, leopard eller elefant ud i det fri i Danmark.

Tilgengæld offentliggjorde Naturstyrelsen forleden The Big Five i Danmark: havørnen, kronhjorten, vilde heste, bison og spættede sæler.

Og samtlige af de dyr kan man altså se på en firedages tur rundt i Danmark.

Turen starter i København, hvorfra turens deltagere køres til Lolland og Maribosøerne, hvor man kan være heldig at se en havørn.

En havørn er blandt de nye danske The Big Five. Her ses en på ørnereservatet i Vendsyssel. Foto: Kaare Smith Vis mere En havørn er blandt de nye danske The Big Five. Her ses en på ørnereservatet i Vendsyssel. Foto: Kaare Smith

I Merret Skov, som også ligger på Lolland, kan man efterfølgende se den europæiske bison, inden man sejles til Langeland, hvor man vil kunne finde en flok vilde heste.

I det sydlige Jylland vil deltagerne opleve krondyr på Oksbøl Krondyrreservat, mens man ved Nationalpark Vadehavet kan se en spættet sæl.

Det koster 6.250 kroner at komme med på turen.