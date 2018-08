Først tjente de millioner på jordbærkager og tebirkes. Nu vil de sælge kaffe.

For selvom iværksætterne Steen Skallebæk og Ole Kristoffersen har haft stor succes med bagerkæden Lagkagehuset, hviler de to herrer ikke på laurbærrene af den grund, skriver Finans.dk.

De har netop brugt en del af pengene sidste års salg af Lagkagehuset på at investere i 70 procent af den danske kaffevirksomhed, Copenhagen Coffee Lab. Det bekræfter kædens stifter og medejer Jacob Karlsen over for Finans.dk.

Ejerskiftet har samtidig medført, at Steen Skallebæk er blevet administrerende direktør, mens Ole Kristoffersen har sat sig i stolen som bestyrelsesformand.

Steen Skallebæk og Ole Kristoffersen skabte sammen Lagkagehuset, som de i 2008 solgte hovedparten af til kapitalfonden FSN Capital. Sidste år kappede de to navlestrengen til livsværket og solgte den resterende ejerandel.

Herhjemme er Copenhagen Coffee Lab et kafferisteri, der leverer til kaffebarer og caféer. I Lissabon, Duisburg og i Düsseldorff selskabet bag åbnet deciderede kaffebarer.

Copenhagen Coffee Lab er også selskabet bag Kalles Kaffe - Danmarks største leverandør af mobile kaffebarer.

I det seneste regnskabsår kunne Copenhagen Coffee Lab notere et underskud på 1,4 mio. kr. Det skyldtes ekspansion i udlandet, lød forklaringen ifølge Finans.dk.