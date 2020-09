60 milliarder kroner er tirsdag frigivet til udbetaling. På de første timer er 7,1 milliard kroner bestilt.

Tirsdag morgen blev der åbnet for at kunne bestille ens feriepenge, og frem til klokken 15.30 har 356.500 personer benyttet sig af muligheden.

De har samlet bestilt udbetalinger for 7,1 milliard kroner, oplyser ATP i en pressemeddelelse.

Det er på hjemmesiden borger.dk, at man kan skal bestille pengene, og der har hele tirsdagen været lang kø på hjemmesiden, hvor tusindvis har villet ind og anmode om pengene.

Samlet svarer de tre ugers indefrosne feriepenge til 60 milliarder kroner, men det er ikke forventningen, at alle vælger at få udbetalt sine feriepenge.

ATP havde forventet, at der ville være pres på borger.dk, når sluserne blev åbnet.

Anne Kristine Axelsson, der er koncerndirektør i ATP, opfordrer til, at man væbner sig med tålmodighed, hvis man vil undgå at sidde i kø.

- Man kan dog med fordel vente til ydertimerne med at logge sig på eller vente et par dage med at søge, siger hun i en pressemeddelelse.

Feriepengene blev oprindelig låst, da en ny ferielov blev indført, og de skulle egentlig opbevares, til folk gik på pension.

Der blev låst fem ugers feriepenge, og det er altså tre af ugerne, som kan udbetales nu.

Folketinget har besluttet at udbetale penge for at sparke gang i forbruget under coronakrisen.

Man vil kunne bestille pengene frem til 1. december. Hvis man ikke har gjort det, vil man først få pengene, når man går på pension.

