Landets største revisionsselskab Deloitte kommer nu med en overraskende udmelding.

Man vil ganske enkelt til at skille sig af med en række kunder. Og ingen er umiddelbart fredet, lyder det.

Årsagen?

Den skal ifølge to af direktørerne i Deloitte findes i medarbejdernes ve og vel.

Det fortæller de til Finans.

For mens kunderne er strømmet til under coronakrisen, så har det blot betydet, at de ansatte i selskabets revisionsdel har måttet løbe stærkere og stærkere.

»For os har det givet fremgang både på toplinje og bundlinje. Men så sidder vi og kigger på vores folk, som er fuldstændig fladmaste. Vi kværner simpelthen for mange folk,« siger Henrik Wellejus, chef for Deloittes store revisionsben, til mediet.

Han kalder selv arbejdskulturen i revisionsindustrien for 'lidt syg'.

Topchefen i Deloitte, Anders Dons. Foto: Asger Ladefoged

Og Henrik Wellejus står ikke alene med den holdning.

Han får nemlig opbakning til at forsøge at skåne sine medarbejdere fra Anders Dons, der er øverste chef i Deloitte.

Anders Dons erkender, at det kan anses som værende en uambitiøs beslutning at skære kunder fra.

Og samtidig siger han til Finans, at der skal være plads til at have fart på og være ambitiøs i Deloittes revisionsafdeling. Men, erkender han også, at man kan blive nødt til at få et 'hamsterhjul', som er skruet anderledes sammen.

Netop Deloitte er det største revisionsselskab herhjemme tæt forfulgt af PWC med EY på pladsen som nummer tre.

Hvilke kunder, der skal siges nej til i fremtiden, når de ansatte skal løbe mindre stærkt, står ikke klart.

Men det slås fast, at både store som små kunder kan blive dem, man ønsker at skille sig af med.

Også selvom det kan gå ud over bundlinjen.