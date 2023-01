Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er kun fire måneder siden, at Deloitte sagde stop.

Her ville landets største revisionsselskab ikke længere revidere regnskaberne for den omdiskuterede slagterikoncernen Skare Meat Packers.

Det skriver Jyllands-Posten, der har fået aktindsigt i Deloittes orientering om sagen til Erhvervsstyrelsen.

Heri lyder det, at beslutningen begrundes med 'manglende samarbejde med ledelsen og uenighed omkring væsentlige strategiske beslutninger med indflydelse på revisionen af årsrapporten'.

Det skete efter, at Deloitte tidligere i 2022 havde sået tvivl om de økonomiske forhold i seneste regnskab, hvor konklusionen blandt andet var, at regnskaberne ikke stemte.

Blandt andet blev der sat spørgsmålstegn ved, om Skare Meat Packers overhovedet kunne overleve, fordi revisoren mente, at eksempelvis selskabet tilgodehavender var blevet overvurderet med 200 millioner kroner.

Tidligere på ugen kom den store slagterikoncern i søgelyset, da det kom frem, at Fødevarestyrelsen under et kontrolbesøg i december havde beslaglagt 250 ton mere end fem år gammelt kød – noget af det helt tilbage fra 2010 – fordi den såkaldte sporbarhed ikke kunne dokumenteres.

Det vil sige, at selskabet ikke kunne redegøre for, hvor kødet er kommet fra.

Skare Meat Packers ligger i Vejen. Foto: Claus Fisker Vis mere Skare Meat Packers ligger i Vejen. Foto: Claus Fisker

»Jeg kan ikke ligefrem huske, at vi tidligere har stået og kigget på noget, der var så gammelt,« sagde Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold, til B.T., men understregede, at der ikke er noget ulovligt i at opbevare og sælge så gammelt kød.

Besøget endte dog i tre politianmeldelser: For den manglende sporbarhed på de 250 ton kød, for at kontrollanterne i første omgang ikke fik lov at komme ind, og for at noget kød var ommærket med nyt oprindelsesland.

Over Jyllands-Posten har en professor i regnskabsvæsen vurderet det pågældende regnskab fra april 2022, og han vurderer, at man heri kan se, at Skare Meat Packers rent faktisk var i økonomiske vanskeligheder.

Over for mediet afviser Kurt Skare, direktør i Skare Meat Packers, at det skulle være tilfældet.

Han siger også, at virksomheden fik dårlig rådgivning af Deloitte.

»I stedet for at koncentrere sig om virksomhedens drift er Deloitte hele tiden kommet med gode ideer til, at vi skulle sælge en del af virksomheden fra,« siger han til Jyllands-Posten.

I stedet for Deloitte er revionsfimaet Roesgaard blevet tilknyttet Skare Meat Packers.