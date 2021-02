I januar fløj SAS med 280.000 passagerer. Det er 85 procent færre end året før. Også Norwegian fløj med færre.

Under coronapandemien har der været et stort fald i efterspørgslen på at flyve.

Den tendens er fortsat i januar for det skandinaviske luftfartsselskab SAS, der har fløjet med 280.000 passagerer.

Det er et fald på 85 procent i forhold til den samme måned sidste år. Det viser SAS' månedlige opdatering for trafiktallene, der er præsenteret fredag.

Siden udbruddet af coronavirus i de første måneder af 2020 har regeringer verden over indført forskellige rejserestriktioner. Restriktionerne har været indført for at mindske spredningen af virusset.

Restriktionerne har dog også betydet markant færre rejsende. Det er gået ud over selskaber som SAS, der tjener penge på at flyve med passagerer.

SAS har derfor haft sværere ved at fylde sine fly.

I januar var den såkaldte load factor på 29,9 procent. Det vil sige, at flyene i gennemsnit fløj med mindre end en tredjedel af det antal passagerer, der var plads til.

Et år tidligere var load factoren på mere end det dobbelte. Mere præcist lå den i januar sidste år på 65,6 procent.

I en kommentar til trafiktallene siger SAS's administrerende direktør, Rickard Gustafson, at der i januar blev indført nye rejserestriktioner, som har indvirkning på selskabets aktiviteter.

Restriktionerne betyder ifølge ham, at fra 1. februar er der visse krav for alle SAS' internationale flyvninger. Det kan være krav om isolation, fremvisning af negativ coronatest eller et generelt indrejseforbud for udlændinge.

- De yderligere restriktioner betyder, at vi estimerer, at efterspørgslen og derfor vores kapacitet vil forblive på lave niveauer i resten af vintersæsonen, siger Rickard Gustafson.

Også norske Norwegian har fløjet med færre passagerer i januar.

Torsdag viste selskabets trafiktal, at der i januar blev fløjet med 74.224 kunder. Det er et fald på 96 procent i forhold til samme måned sidste år.

Hos Norwegian fløj flyene i januar i gennemsnit med 35,9 procent af det antal passagerer, der var plads til.

Det var et fald på 45 procentpoint i forhold til året før.

