Der er flere restauranter, end der er brug for.

Sådan lyder det fra flere restauratører rundt om i landet, og de frygter, at højkonjunkturen har toppet, så boblen under branchen brister.

Det skriver Børsen.

En af dem, der har oplevet, at det sidste år var svært at få det hele til at løbe rundt, var Bo Jacobsen, der i 28 år har drevet Restaurationen i indre København.

»Der er 20 procent flere restauranter nu, end der er brug for i København. Vi vil se en udrensning, og den trænger vi til. Der har været en optimisme på dansk gastronomis vegne de sidste par år, som der ikke har været et kundegrundlag under,« siger han til Børsen.

Mens antallet af traditionelle restauranter er steget de seneste år, ligesom omsætningen og antallet af lønmodtagere også er, så er branchens samlede indtjening faldet.

Derudover gik 501 steder sidste år konkurs, hvilket er en stigning på 23 procent i forhold til 2017, skriver Børsen.

Det er dog ikke alle, der er enig i, at der er en boble under branchen. Blandt andet forklarer Henrik Yde Andersen, der står bag Kiin Kiin-imperiet, at han mener, der 'altid er plads til de dygtige restauranter'.