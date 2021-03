På den lille ø Agersø nordvest for spidsen af Langeland driver Berit Frost en lille, hyggelig havnecafé og -grill, der plejer at summe af liv, når hun slår dørene op til en ny sæson i maj.

Sådan bliver det næppe i år, siger hun, selvom restauranter og cafeer må åbne for gæster udendørs 21. april og for indendørsservering 6. maj.

Normalt har hun plads til 20-25 gæster indenfor og lidt flere udenfor på terrassen, men med de gældende arealkrav giver det slet ikke mening at åbne, mener Berit Frost. Der skal nemlig være 7,5 kvadratmeter gulvareal pr. gæst, og det betyder, at hun i sin lille café kun må have maksimalt tre gæster ad gangen indenfor og en lille håndfuld udenfor.

»Det kan man ikke drive en forretning på. Jeg er rasende. Jeg ved ikke, hvad pokker jeg skal gøre. Og så skal kunderne desuden fremvise coronapas, men man skal altså over til fastlandet for at få taget en test. Det giver ikke mening. Jeg har ikke ligefrem ja-hatten på,« siger Berit Frost.

Agersø Grill & Café. Foto: Privat foto Vis mere Agersø Grill & Café. Foto: Privat foto

Samme dystopiske toner lyder fra restauratør Philip Lundsgaard, der driver to Riva Bistro & Bar-restauranter i Rungsted Havn og på Langelinie i København.

»Der er ikke nogen restauranter, der kommer til at åbne med de arealkrav,« siger han.

Normalvis kan Philip Lundsgaard byde cirka 75 gæster velkommen indendørs i sin restaurant på Rungsted Havn. Med de nuværende arealkrav må han fra 6. maj have 18 gæster indenfor.

»Det er helt væk. Så kan jeg ikke engang omsætte for det, som det vil koste at have mit personale på arbejde. Det er en fysisk umulighed. Glem det. Jeg er mundlam. Det her ødelægger restaurationsbranchen. Det er fuldstændig hul i hovedet.«

Philip Lundsgaard. Foto: Privat foto Vis mere Philip Lundsgaard. Foto: Privat foto

I HORESTA, som er brancheorganisation for hoteller og restauratører, kalder politisk direktør Kirsten Munck de gældende arealkrav for umulige at drive restaurant på.

»Vi skal ned på to kvadratmeter pr. gæst, før det giver mening at åbne,« siger Kirsten Munch.

Under genåbningen i sommeren 2020 var arealkravet netop på to kvadratmeter for siddende gæster og fire kvadratmeter for stående gæster.

»Vi skal derned igen, og allerhelst fjernede man helt arealkravene. Og vi presser på over for regeringen, så det forhåbentlig kommer til at ske,« siger Kirsten Munch.

Erhvervsminister Simon Kollerup. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Erhvervsminister Simon Kollerup. Foto: Mads Claus Rasmussen

Erhvervsministeriet skriver i et mail-svar til B.T, at arealkravet på 7,5 kvadratmeter pr. kunde er et generelt arealkrav, som beror på sundhedsmyndighedernes anbefaling.

»Det kan dog bemærkes, at de faktiske omstændigheder ifm. genåbning af branchen vil blive drøftet i sektorpartnerskabet for restauranter cafeer mv. forud for genåbning af restauranter, cafeer mv.,« skriver ministeriet.

Selv hvis arealkravene bliver lempet under forhandlingerne i sektorpartnerskabet, ser foråret og sommeren kulsort ud, hvis man spørger Philip Lundsgaard og Berit Frost. Kravet om coronapas vil nemlig fjerne en stor del af kundegrundlaget, påpeger de begge.

Philip Lundsgaard henviser blandt andet til en undersøgelse, der viser, at cirka 60 procent af alle restaurantbesøg er spontane.

»Vi har allerede fået mange henvendelser fra folk, der spørger, om man skal have coronapas, og når vi siger ja, svarer de, at så venter de med at komme, til man ikke skal det mere.«

Philip Lundsgaard har allerede opgivet at åbne for udendørsservering fra 21. april, for som han siger, var gennemsnitstemperaturen i april sidste år 7,7 grader. Og det var endda en halvmild april.

»Og hvis det begynder at regne – som det jo ofte gør i Danmark – må gæsterne ikke gå indenfor. Nej, så er det bedre at være tvangslukket.«

Erhvervsministeriet afviser kritikken af coronapasset med henvisning til genåbningsaftalen fra 22. marts, hvor 'aftalepartierne er enige om, at et coronapas vil bidrage til epidemikontrollen, så store dele af erhvervene og kulturlivet kan genåbne tidligere end ellers'.