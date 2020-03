Den populære restaurantkæde Madklubben skal have ny ejer.

Ifølge Finans er kæde med de 25 restauranter sat til salg.

Den nye ejer skal efter planen sætte yderligere gang i væksten og måske etablere restauranter i udlandet.

Det er Deloittes corporate finance-afdeling, der forsøger at finde en køber.

Manden bag Madklubben, Anders Aagaard. (Arkivfoto) Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Manden bag Madklubben, Anders Aagaard. (Arkivfoto) Foto: Sofie Mathiassen

Madklubben findes i dag primært i København, men også i Aarhus og Esbjerg.

Kædens stifter og administrerende direktør, Anders Aagaard, siger til Finans, at de har hyret Deloitte som rådgiver:

»Vi er gode til at lave mad og restauranter, men hele den her fagre verden med kapitalfonde og investorer og due dilligence - og jeg skal komme efter dig - det har vi behov for nogen til at hjælpe os med.«

Anders Aagaard skabte i 2004 restaurantkæde Cofoco med to sønderjyske barndomsvenner. De skiltes nogle år senere, og i 2007 stiftede han Madklubben. Opskiften var at lave mad, der smager godt til fornuftige priser. Restauranterne skulle være fede med søde tjenere.