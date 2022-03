En stor del danskere går i øjeblikket en stor bue uden om varer fra Rusland.

Heriblandt restaurantkæden Bone's, hvor luften bogstavelig talt snart går af ballonen.

Næsten fire ud af ti danskere siger, at de har truffet et klart valg og aktivt boykottet russiske varer, siden Putins invasion af Ukraine 24. februar. Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T.

Og den statistik er den herningensiske restaurantkæde Bone's altså en del af. Putin er nemlig skyld i, at resutrantkæden nu dropper deres ikoniske røde balloner.

»Hos Bone’s puster vi vores røde balloner op med helium. Men helium er en af jordens knappe ressourcer og samtidig bliver en stor del af verdens helium produceret i Rusland. Derfor har vi besluttet at stoppe uddelingen af vores røde heliumballoner i fremtiden. Selvom det er et lille bidrag, tror vi på, at alle initiativer sender et samlet og vigtigt budskab.«

Det skriver kæden i et opslag på Facebook og oplyser, at det søndag 27. marts vil være sidste chance for at modtage en rød Bone's-ballon.

Ifølge Herning Folkeblad er det nemlig ikke lykkedes resturantkæden at finde en erstatning for heliumballonerne.

Bone’s-medejer og direktør, Jan Vinther Laursen, fortæller til mediet, at kun tre-fire lande på verdensplan kan fremskaffe helium:

»Et af dem er Rusland, og vi kan ikke få garantier for, at vores heliumleverancer ikke kommer fra Rusland, og derfor har vi besluttet at stoppe uddelingen af vores røde heliumballoner fra på mandag« siger han til avisen.

Ud over Bone's har både Coop, der blandt andet ejer kæderne Kvickly og SuperBrugsen, og Salling Group, der står bag Netto, Føtex og Bilka, taget et aktivt valg om at boycutte Rusland ved at have fjernet samtlige russisk producerede varer fra hylderne.

Derudover har virksomhedsgiganter som McDonald's, Apple og IKEA valgt at trække sig ud af Rusland.