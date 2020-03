Torsdag morgen lukkede restaurantkæden Flammen samtlige sine 15 restauranter i Danmark for at undgå spredning af coronavirus.

Det får store økonomiske konsekvenser for den familieejede restaurantkæde.

Det siger den administrerende direktør i Flammen, Piet Klein, til JydskeVestkysten.

Det er tusindvis af bookinger, som kæden nu mister, og 700 ansatte bliver sendt hjem.

Men Piet Klein gør det klart, at restaurantkæden vil tage ansvar og støtte op om de initiativer, som regeringen er kommet med.

Den administrerende direktør fastslår, at medarbejdernes og gæsternes helbred er højeste prioritet.

Men beslutningen kommer til at koste virksomheden millioner af kroner:

»Rent økonomisk så betyder det her noget. Det er mange millioner kroner, vi vil miste i omsætning. Så det har ikke været en let beslutning,« siger Piet Klein til JydskeVestkysten, inden han fortsætter:

»Lige nu er vi i gang med at ringe til flere tusinde gæster for at fortælle, at vi lukker. Flere af dem bliver selvfølgelig skuffet, men vi håber, de har forståelse for situationen og så vil flytte deres bookinger til en anden dag.«

Hvad der skal ske med de knap 700 ansatte fordelt på de 15 restauranter og hovedkontoret i Koldring er fortsat uvist.

Piet Klein fortæller dog, at man er i dialog med 3F, som de har tegnet overenskomst med, og at de nu er i gang med at lægge en plan for deres ansatte.

Flammen ejes af familien Rosenfeldt Sunddal.